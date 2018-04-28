تعليم بنى سويف: لم نتلق شكاوى بوجود أخطاء بامتحانات نقل الابتدائية







بنى سويف - أيمن لطفى

أكد محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف على عدم تلقى غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية السبع أية شكاوى من أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية حول وجود أخطاء فى أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية الصف الرابع الابتدائى بالصف الدراسى الثانى، أو حدوث ما يعكر صفو سير الامتحانات بشكل عام.

وأضاف محمد حسام لـ "اليوم السابع"، أن اسئلة امتحانات المواد الدراسية الخاصة بالنقل فى المرحلة الابتدائية تجمع بين عدة مدارس فى محيط واحد بكل إدارة تعليمية ويتم مراجعتها جيدا بمعرفة مسؤولى التوجيه والمراحل التعليمية بعد وضعها، لافتا إلى انطلاق امتحانات الصف الأول والثانى والثالث الابتدائى فى 23 أبريل، والصف الرابع والخامس الابتدائى 26 أبريل، على أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى 30 أبريل