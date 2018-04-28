video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم بنى سويف: لم نتلق شكاوى بوجود أخطاء بامتحانات نقل الابتدائية

السبت، 28 أبريل 2018 04:24 م
تعليم بنى سويف: لم نتلق شكاوى بوجود أخطاء بامتحانات نقل الابتدائية محمد حسام وكيل تعليم بنى سويف


بنى سويف - أيمن لطفى
إضافة تعليق

أكد محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف على عدم تلقى غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية السبع أية شكاوى من أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية حول وجود أخطاء فى أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية الصف الرابع الابتدائى بالصف الدراسى الثانى، أو حدوث ما يعكر صفو سير الامتحانات بشكل عام.

 

وأضاف محمد حسام لـ "اليوم السابع"، أن اسئلة امتحانات المواد الدراسية الخاصة بالنقل فى المرحلة الابتدائية تجمع بين عدة مدارس فى محيط واحد بكل إدارة تعليمية ويتم مراجعتها جيدا بمعرفة مسؤولى التوجيه والمراحل التعليمية بعد وضعها، لافتا إلى انطلاق امتحانات الصف الأول والثانى والثالث الابتدائى فى 23 أبريل، والصف الرابع والخامس الابتدائى 26 أبريل، على أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى 30 أبريل

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم بنى سويف: إخلاء مدرستين فى قرية الميمون بسبب مشاجرة بين عائلتين

صور.. تكريم 23 طالبا وعاملا فى احتفالية تكافؤ الفرص بـ"تعليم بنى سويف"

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تعليم بنى سويف




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة