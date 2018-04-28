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السبت، 28 أبريل 2018 09:55 م
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تحرير 1075 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالقليوبية

السبت، 28 أبريل 2018 09:34 م
تحرير 1075 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالقليوبية حملة أمنية - ارشيفية


القليوبية نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1075 مخالفة مرورية.

 

وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1075 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية منها تحرير 135 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 9400 جنيه وسحب 55 دراجات نارية وحجز دراجة هوائية.

 

كما تم القيام بحملة بمطالع ومنازل الدائرى بقليوب أسفرت عن سحب 22 رخصة سيارة تسير بدون رخصة وتحصيل 2700 جنيه.

 


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