بلدية الاحتلال الإسرائيلى تجبر عائلة فلسطينية على هدم موقف سيارات







رام الله (أ ش أ)

شرعت عائلة المواطن المقدسى إياد رمضان، بهدم موقف للسيارات (مرآب) بمنزلها فى حى "وادى حلوة" ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بضغط من بلدية الاحتلال الإسرائيلى التى أخطرت -قبل ثلاثة شهور- بهدم المنشأة بحجة عدم الترخيص.

وأفاد مركز معلومات وادى حلوة نقلا عن صاحب المنزل أنه حاول تأجيل عملية الهدم وترخيص المنشأة دون جدوى، لافتا إلى أن شرطة الاحتلال داهمت المنشأة قبل عدة أيام وطالبته بهدمها وأمهلته حتى غد الأحد، لتنفيذ قرار الهدم وإلا ستقوم آليات بلدية الاحتلال بعملية الهدم وعليه دفع تكاليفه إضافة إلى غرامات مالية تصل لـ60 ألف شيكل (الدولار 3.5 شيكل).

وأشار المواطن المقدسى إلى أنه شيد المرآب لعدم وجود مواقف للمركبات بالقرب من منزله.