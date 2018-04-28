بروتوكول تعاون لإنشاء أول متحف للكاريكاتير بالوطن العربى بجامعة المنيا







كتب فريق المحافظات

تستضيف كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فاعليات ملتقى الكاريكاتير الدولى الخامس.

وذلك خلال الفترة من 29 أبريل الجارى وحتى 9 مايو القادم، بمركز الفنون والإبداع بمتحف الفن الحديث بالحرم الجامعي، وبمشاركة فنانين مصريين وفنانيين ساخرين ونقاد، وذلك بإشراف عام الدكتور محمد إبراهيم هاشم عميد كلية الفنون الجميلة، والفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير.

وأشار الدكتور إسماعيل الناظر منسق الملتقى، فى بيان إلى أنه على هامش فعاليات الملتقى سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، والجمعية المصرية للكاريكاتير لإنشاء أول متحف أكاديميى للكاريكاتير بالوطن العربى داخل متحف الفن الحديث بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، وإهداء أكثر من 130 من أعمال كبار رواد فنانى الكاريكاتير المصريين لضمها للمتحف الأكاديمى للكاريكاتير لأعمال الفنان صلاح جاهين، وزهدى العدوى، ورخا، وصاروخان، وأحمد طوغان، مضيفاً بأنه خلال الملتق سيعقد العديد من ورش العمل والندوات للفنان شوكار خليفة فنان الرسوم المتحركة، والفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير.



