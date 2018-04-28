اليوم.. اجتماع لوزراء خارجية روسيا وايران تركيا حول سوريا فى موسكو







موسكو (أ ف ب)

يجرى وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، محادثات فى موسكو السبت، للبحث عن سبل التوصل الى تسوية سياسية للنزاع فى سوريا.

وترعى روسيا وايران الداعمتان للنظام السورى وتركيا المؤيدة لفصائل معارضة محادثات أستانا التى أتاحت خصوصا إقامة أربع مناطق لخفض التوتر فى سوريا التى أوقع النزاع فيها أكثر من 350 الف قتيل منذ العام 2011، الا ان المساعى من أجل حل النزاع تراوح مكانها نتيجة تضارب مصالح موسكو وأنقرة وطهران حول مصير الرئيس السورى بشار الاسد.

وتعود القمة الاخيرة بين الدول الثلاث الى مطلع إبريل فى أنقرة وعندها تعهد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيريه الايرانى حسن روحانى والتركى رجب طيب اردوغان التعاون من أجل التوصل الى "وقف دائم لاطلاق النار" فى سوريا.

واعلنت وزارة الخارجية التركية فى بيان ان اللقاء فى موسكو بين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف والتركى مولود تشاوش اوغلو والايرانى محمد جواد ظريف "سيركز على كل أوجه التعاون الذى تم اعتماده فى اطار محادثات استانا وسيحدد المراحل التى يمكن اتخاذ القرار بشأنها اعتبارا من الان".

من جهتها، أشارت الدبلوماسية الروسية الى ان المحادثات ستركز على الوضع الانسانى فى البلاد. وقالت المتحدثة ماريا زاخاروفا ان "تأمين المساعدات الى الشعب السورى لا يمكن أن يكون مشروطا بهدف سياسي"، مضيفة ان القمة ستشمل ايضا محادثات ثنائية.