الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة تواجه أكبر عجز دوائى منذ 11 عاما

الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة تواجه أكبر عجز دوائى منذ 11 عاماالسبت، 28 أبريل 2018 11:18 ص
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
إضافة تعليق
قالت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة صباح يوم السبت، إنها تواجه عجزا دوائيا هو الأكبر منذ 11 عاما.
وأشارت الوزارة -فى بيان صحفى اليوم السبت، إلى نفاد 50% من الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية فى المستشفيات والمراكز الصحية، لا سيما المتعلقة بالطوارئ. مضيفة أن ذلك نتج عما خلفه استهداف الاحتلال الإسرائيلى، من إصابة نحو 7000 مواطن خلال مسيرات العودة الكبرى.
إضافة تعليق
"الدى جى" يزاحم القراء على كرسى التلاوة.. ارتفاع تكاليف الحفلات يجعل الأسر تلجأ إلى التلاوات المسجلة.. نقابة القراء: أجور بعض المقرئين تتعدى 25 ألف جنيه فى الليلة.. وتؤكد: قرى كاملة تخلت عن سرادقات المباهاة
الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغلق صفحة القمة ويستعد للأسيوطى بالكأس.. الزمالك "المنتشى" يستعد للإنتاج الحربى.. منتخب الصالات يستضيف أنجولا فى التصفيات الأوليمبية.. وختام بطولة الأهلى الدبلوماسية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة