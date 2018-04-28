video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة تواجه أكبر عجز دوائى منذ 11 عاما

السبت، 28 أبريل 2018 11:18 ص
الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة تواجه أكبر عجز دوائى منذ 11 عاما الرئيس الفلسطينى محمود عباس


غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة صباح يوم السبت، إنها تواجه عجزا دوائيا هو الأكبر منذ 11 عاما.

وأشارت الوزارة -فى بيان صحفى اليوم السبت، إلى نفاد 50% من الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية فى المستشفيات والمراكز الصحية، لا سيما المتعلقة بالطوارئ. مضيفة أن ذلك نتج عما خلفه استهداف الاحتلال الإسرائيلى، من إصابة نحو 7000 مواطن خلال مسيرات العودة الكبرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طيران الاحتلال يستهدف سفينة كانت تستعد لكسر الحصار بميناء غزة

استشهاد فلسطينى ثالث فى مواجهات مع قوات الاحتلال شرقى قطاع غزة

الفلسطينيون يعبرون جدار الاستعمار بين غزة والأراضى المحتلة

غزه

مستشفيات غزه

فلسطين

الصحه الفلسطينيه

الاحتلال الاسرائيلى




لا تفوتك
الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام.. ووقف مسئولين

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام.. ووقف مسئولين

هيئة الطرق تحقق 2.3 مليار جنيه إيرادات من الإعلانات والرسوم

هيئة الطرق تحقق 2.3 مليار جنيه إيرادات من الإعلانات والرسوم

"الدى جى" يزاحم القراء على كرسى التلاوة.. ارتفاع تكاليف الحفلات يجعل الأسر تلجأ إلى التلاوات المسجلة.. نقابة القراء: أجور بعض المقرئين تتعدى 25 ألف جنيه فى الليلة.. وتؤكد: قرى كاملة تخلت عن سرادقات المباهاة

"الدى جى" يزاحم القراء على كرسى التلاوة.. ارتفاع تكاليف الحفلات يجعل الأسر تلجأ إلى التلاوات المسجلة.. نقابة القراء: أجور بعض المقرئين تتعدى 25 ألف جنيه فى الليلة.. وتؤكد: قرى كاملة تخلت عن سرادقات المباهاة

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغلق صفحة القمة ويستعد للأسيوطى بالكأس.. الزمالك "المنتشى" يستعد للإنتاج الحربى.. منتخب الصالات يستضيف أنجولا فى التصفيات الأوليمبية.. وختام بطولة الأهلى الدبلوماسية

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغلق صفحة القمة ويستعد للأسيوطى بالكأس.. الزمالك "المنتشى" يستعد للإنتاج الحربى.. منتخب الصالات يستضيف أنجولا فى التصفيات الأوليمبية.. وختام بطولة الأهلى الدبلوماسية

جروس يمنح لاعبى الزمالك إجازة 30 يوما بعد كأس مصر

جروس يمنح لاعبى الزمالك إجازة 30 يوما بعد كأس مصر

وصفات طبيعية بالبصل لعلاج الشيخوخة وحب الشباب

وصفات طبيعية بالبصل لعلاج الشيخوخة وحب الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة