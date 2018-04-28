الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة تواجه أكبر عجز دوائى منذ 11 عاما







غزة (أ ش أ)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة صباح يوم السبت، إنها تواجه عجزا دوائيا هو الأكبر منذ 11 عاما.

وأشارت الوزارة -فى بيان صحفى اليوم السبت، إلى نفاد 50% من الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية فى المستشفيات والمراكز الصحية، لا سيما المتعلقة بالطوارئ. مضيفة أن ذلك نتج عما خلفه استهداف الاحتلال الإسرائيلى، من إصابة نحو 7000 مواطن خلال مسيرات العودة الكبرى.