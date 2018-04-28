السعودية تطالب بتحقيق دولى فى جرائم الاحتلال الإسرائيلى







وكالات الأنباء

طالبت السعودية بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق فى "الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل" بحق المتظاهرين العزل فى الـ30 من مارس الماضى.

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمى فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى الخميس: "حسين ماضى 14 عاما، ومحمد أيوب 14 عاما، أطفال فى عمر الزهور، و40 طفلا مثلهم، كانوا يرددون أناشيدهم الوطنية: شعاع الحق سيحملنا لفلسطين ونور القدس، شعاع الحق، الذى كفلته لهم القرارات والمواثيق الدولية، والذى لم يتمكنوا من مشاهدته بسبب الرصاص الذى أطلقه جنود الاحتلال عليهم بدم بارد، وبلا رادع من ضمير".

وأضاف المعلمى: "لم يطلب الفلسطينيون شيئا سوى الحق، الحق فى الحياة، الحق فى العودة إلى ديارهم التى هجّروا منها، والحق فى تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وخلص إلى القول: "نطالب بتشكيل لجنـة تحقيـق دولية فى أحداث الـ30 من مارس 2018 وما تلاها، ومحاسبة إسرائيل على جرائم قتل المدنيين العزل وإنزال العقاب الرادع بمرتكبيها".