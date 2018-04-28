الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها لإمكانية توتر الأوضاع فى فلسطين

الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها لإمكانية توتر الأوضاع فى فلسطينالسبت، 28 أبريل 2018 12:24 م
لافروف
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أعربت وزارة الخارجية الروسية،اليوم السبت، عن قلق موسكو الشديد بسبب إمكانية توتر الأوضاع فى فلسطين بسبب خطط الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس .
وذكرت الخارجية الروسية - فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن "موسكو تشعر بقلق عميق إزاء هذه الأحداث المأساوية وآفاق زيادة تفاقم الوضع فى الأراضى الفلسطينية على ضوء نية الإدارة الأمريكية التى أعلنت عنها، لعقد احتفال رسمى فى منتصف مايو المقبل فى القدس بمناسبة بداية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس " .
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