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السبت، 28 أبريل 2018 04:08 م
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الجيش السورى يدمر أوكارا للتنظيمات المسلحة جنوب دمشق

السبت، 28 أبريل 2018 03:01 م
الجيش السورى يدمر أوكارا للتنظيمات المسلحة جنوب دمشق الجيش السورى ـ صورة أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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دمرت وحدات الجيش السورى، أوكارا للتنظيمات المسلحة، فى منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة "دمشق".

وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم السبت، أن وحدات الجيش السورى واصلت عملياتها ضد تجمعات وأوكار التنظيمات المسلحة فى منطقة الحجر الأسود على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق، محققة مزيدا من التقدم على محور القدم والماذنية بعد تدمير نقاط محصنة للمسلحين وتكبيدهم خسائر بالأرواح والعتاد وتدمير تحصينات لهم.

وأوضحت أن الاشتباكات التى تخوضها وحدات الجيش مع المسلحين فى منطقة العمليات على محاور القدم والماذنية وأطراف الحجر الأسود والعسالى تتميز بقوتها ودقتها وبالمواجهة المباشرة مع المسلحين الذين يفرون أمام سرعة تحرك مجموعات الاقتحام تحت تغطية نارية مناسبة باتجاه أوكار المسلحين ونقاط تحصنهم ومسارات فرارهم باتجاه عمق المنطقة.

وأشارت (الوكالة) إلى أن عمليات الجيش العسكرية مستمرة حتى استعادة السيطرة على جنوب دمشق وتأمين الأحياء المجاورة التى تتعرض لاعتداءات بالقذائف من قبل التنظيمات المسلحة.

يذكر أن وحدات الجيش السورى تمكنت - خلال الأيام الماضية - من كسر دفاعات التنظيمات المسلحة وقطع العديد من خطوط إمدادها بعد اشتباكات عنيفة سقط خلالها العديد من المسلحين بين قتيل ومصاب وتدمير العديد من الآليات والمقرات بما فيها من ذخيرة وعتاد.

 


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