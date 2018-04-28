الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال 6 عناصر من تنظيم "داعش" فى الموصل

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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم السبت، عن اعتقال 6 عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى فى الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم - "إن شرطة نينوى ألقت القبض على 6 عناصر من تنظيم (داعش) مطلوبين للقضاء وصادر بحقهم مذكرات قبض فى أماكن متفرقة من جانبى مدينة الموصل".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت، فى وقت سابق، اعتقال قيادى بتنظيم (داعش) اشترك فى جريمة إعدام المئات من المتدربين والطلبة العسكريين فى قاعدة (سبايكر) الجوية الواقعة شمال مدينة تكريت.