احالة 67 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق







الغربيه محمد طارق

احال الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربيه ، عدد 67 من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام والادارات التابعه للتحقيق لتغيبهم عن العمل .

جاء ذلك خلال جوله قام بها فريق من المتابعه وبالتفتيش الادارى على دفاتر الحضور والانصراف الخاصه بمستشفى كفر الزيات العام تبين غياب عدد 67 من العاملين بالمستشفى وتوزيعهم 28 طبيب 20 تمريض 19 فنى وادارى وتم إحالتهم للتحقيق

كما وجه شعلان قسم الاشغالات بشن حمله على سوق الدلجمون الموجود غلى حرم السكك الحديديه ، حيث انه قد تم تحديد أكثر من موعد لنقل السوق ولكن يتم التأجيل لدواعي أمنيه.