إصابة فلسطينى برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلى فى قلقيلية بالضفة الغربية







(أ ش أ)

أصيب مساء اليوم السبت مواطن فلسطينى بجروح خطيرة بالرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلى فى قرية كفر قدوم شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان من كفر قدوم أن جنود الاحتلال داهموا القرية واشتبكوا مع الشبان وطاردوهم بين حقول الزيتون المجاورة ما أدى إلى إصابة المواطن برهم بالرأس برصاصة مغلفة بالمطاط أثناء تواجده فى أرضه ، وجرى نقله الى المستشفى فى مدينة نابلس.