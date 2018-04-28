إصابة طالب بتسمم بعد تناوله دواء خاص بوالدته بالدقهلية







الدقهلية ـ محمد حيزة

أصيب طالب بحالة تسمم وقياء شديد بعد تناوله عقار يستخدم لعلاج القلب خاص بوالدته بطريق الخطأ.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني عبيد ، يفيد بورود بلغ من مستشفي بني عبيد المركزي، بوصول"أحمد.ن.ازم"، 20سنة، طالب مصابا بحالة إعياء وقئ مستمر نتيجة تناول مادة غير معلومة وتحويلة لمركز السمسوم بالمنصورة.

انتقل ضباط مباحث مركز بني عبيد بقيادة الرائد أحمد النجار، رئيس المباحث إلى المستشفى، وبسؤال والدة، مهندس زراعي قرر بتناول نجله أقراص دوائية خاصة بعلاج والدته المريضة بالقلب بطريق الخطأ مما أدي الى حدوث إصابتة ولم يتهم احد بالتسبب فى ذلك.