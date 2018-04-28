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إصابة طالب بتسمم بعد تناوله دواء خاص بوالدته بالدقهلية

السبت، 28 أبريل 2018 02:01 م
إصابة طالب بتسمم بعد تناوله دواء خاص بوالدته بالدقهلية اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية


الدقهلية ـ محمد حيزة
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أصيب طالب بحالة تسمم وقياء شديد بعد تناوله عقار يستخدم لعلاج القلب خاص بوالدته بطريق الخطأ.
 
 تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن  الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني عبيد ، يفيد بورود بلغ من مستشفي بني عبيد المركزي، بوصول"أحمد.ن.ازم"، 20سنة، طالب مصابا بحالة إعياء وقئ مستمر نتيجة تناول مادة غير معلومة وتحويلة لمركز السمسوم بالمنصورة. 
 
انتقل ضباط مباحث مركز بني عبيد بقيادة الرائد أحمد النجار، رئيس المباحث إلى المستشفى، وبسؤال والدة، مهندس زراعي قرر بتناول نجله أقراص دوائية خاصة بعلاج والدته المريضة بالقلب بطريق الخطأ مما أدي الى حدوث إصابتة ولم يتهم احد بالتسبب فى ذلك. 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 18 أحوال مركز شرطة بني عبيد وإرسالة لمديرية أمن الشرقية للاختصاص

فى سياق منفصل، أصيب طفل بارتجاج فى المخ وكسور إثر سقوطة من أعلى سلم منزلة أثناء قيامة باللهو مع بعض الأطفال.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية،إخطارا من مأمور مركزشرطة السنبلاوين، بورود بلاغ من المستشفي العام بوصول"أحمد.أ.أ.ا"، 4سنوات، ومقيم طرف أسرتة بقرية برقين مصابا بإشتباه مابعد الإرتجاج ونزيف داخلي بالمخ نتيجة سقوط من علو وتحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي.

 انتقل ضباط مباحث مركز السنبلاوين بقيادة الرائد أحمد فريد، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبسؤال والده أكد أنه أثناء قيام نجله باللهو أعلي سلم المنزل اختل توازنه، وسقط على الأرض وحدثت إصابتة ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك. 
تحرر عن ذلك المحضر رقم 3780/2108 إدارى المركز والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

 


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