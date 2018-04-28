أوقاف بورسعيد: 21 مسجدا للاعتكاف و5 للملتقى الفكرى خلال شهر رمضان







بورسعيد- محمد فرج

أكد الشيخ بشرى عبد القادر مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" بأنه تقرر تخصيص 21 مسجدا للاعتكاف بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد وفقا لضوابط ومعايير متفق عليها لإحياء سنة الإعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان بما يوفر الأجواء الإيمانية والأخوية بين المصلين.

لافتا بأن هناك متابعات لمساجد الإعتكاف على مدار 24 ساعة ولن يسمح بأية تجاوزات داخل المساجد التى تم تخصيصها للاعتكاف للحفاظ على أمن وسلام المعتكفين ومن يخالفها يعرض نفسه تحت طائلة القانون .

ومن جهة أخرى أكد عبد القادر أن تقرر تخصيص 5 مساجد لإقامة الملتقيات الفكرية على مدار شهر رمضان وهى المسجد العباسى بدائرة العرب وبورفؤاد الكبير ببورفؤاد والرحمة بحى الشرق والسيدة زينب بحى الضواحى والتوحيد بـ6 أكتوبر بحى المناخ .