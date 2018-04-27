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30 أبريل.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحى الـ41 بجامعة طنطا

الجمعة، 27 أبريل 2018 02:10 م
30 أبريل.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحى الـ41 بجامعة طنطا جامعة طنطا - أرشيفية


الغريبة – أحمد زيادة
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تنظم جامعة طنطا، فعاليات الملتقى المسرحى الـ41 لطلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس الجامعة، وذلك على مسرح قاعة المؤتمرات بالمجمع الطبى فى الفترة من 30 أبريل الجارى حتى 16 مايو المقبل.
 
 
يشارك بالملتقى 13 كلية هى "الحقوق، والطب، وطب الأسنان، والتمريض، والصيدلة، والتربية الرياضية، والتربية، والزراعة، والهندسة، والتجارة، والعلوم، والآداب"، ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز التكريم يوم الأربعاء الموافق 16 مايو المقبل.
 
 
 
 

 
 

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