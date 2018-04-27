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وصول و سفر 3276 راكب و معتمر بموانئ البحر الأحمر وتداول 460 شاحنة

الجمعة، 27 أبريل 2018 11:01 ص
وصول و سفر 3276 راكب و معتمر بموانئ البحر الأحمر وتداول 460 شاحنة موانئ -أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة محبة وعلى متنها 980 معتمر و 3 شاحنة عفش ركاب و2 سيارة قادمة من ميناء ينبع والسفينة عمان وعلى متنها 146 راكب و35 شاحنة بضائع و4 شاحنة عفش ركاب و 4 سيارة .

فيما تغادر السفينة Andustrial edge وعلى متنها 8 آلاف طن كوارتز متجهة الى النرويج وأربع سفن أخرى وهى مسرة ، الحرية2 ، نما اكسبريس ، النوى اكسبريس وعلى متنهم 379 شاحنة و226 شاحنة بضائع و4 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى الرياض ، مسرة ، الحرية2 وعلى متنهم 666 راكب و49 شاحنة بضائع و26 شاحنة عفش ركاب و25 سيارة ، وغادرت السفينتين عمان والرياض وعلى متنهم 202 راكب و38 شاحنة بضائع و13 سيارة .

على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 26 راكب و9 سيارة .

وفى نفس السياق ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 877 راكب منهم 156 معتمر وتداول 79 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 464 راكب منهم 113 معتمر و3 باص عمرة و7 براد و7 تريلا و1 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس ، استقبال السفينة سينا وعلى متنها 311 راكب منهم 43 معتمر و1 باص عمرة و11 براد و11 تريلا و1 سيارة ، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 102 راكب و26 براد و17 تريلا و2 سيارة .


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