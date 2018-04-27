وزير الري يزور الدقهلية غدا لوضع حجر الاساس لعدد من المشروعات

وزير الري يزور الدقهلية غدا لوضع حجر الاساس لعدد من المشروعاتالجمعة، 27 أبريل 2018 09:51 م
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية
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تستقبل غدا السبت محافظة الدقهلية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية ، لافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المشروعات بمركز ميت غمر ومدينة المنصورة ، وتشمل الزيارة تفقد عدد من المشروعات الأخرى بمدينتى جمصه والمنصورة ، للوقوف على الأعمال الانشائية للمشروعات الجارية
جاء ذلك فى بيان لمحافظه الدقهلية صدر منذ قليل .
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