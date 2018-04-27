وزير الري يزور الدقهلية غدا لوضع حجر الاساس لعدد من المشروعات

الدقهلية شريف الديب

تستقبل غدا السبت محافظة الدقهلية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية ، لافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المشروعات بمركز ميت غمر ومدينة المنصورة ، وتشمل الزيارة تفقد عدد من المشروعات الأخرى بمدينتى جمصه والمنصورة ، للوقوف على الأعمال الانشائية للمشروعات الجارية

جاء ذلك فى بيان لمحافظه الدقهلية صدر منذ قليل .