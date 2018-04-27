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وزير الدفاع الأمريكى قلق من احتمال تزويد روسيا لسوريا بمنظومة إس 300

الجمعة، 27 أبريل 2018 08:46 ص
وزير الدفاع الأمريكى قلق من احتمال تزويد روسيا لسوريا بمنظومة إس 300 وزير الدفاع الأمريكى ماتيس


أ ش أ
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 أعرب وزير الدفاع الأمريكى جميس ماتيس اليوم الجمعة عن قلقه من أنباء اعتزام روسيا تزويد النظام السورى بمنظومة صاروخية من طراز (إس - 300(.

وقال ماتيس - فى البيت الأبيض، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن من شأن الخطوة إطالة أمد الصراع"، داعيا روسيا إلى مساعدة جهود المبعوث الدولى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا فى التوصل إلى حل سياسى إلى الأزمة".

وفى السياق، أقر مجلس النواب الأمريكى بفرض عقوبات إضافية على مسئولين إيرانيين متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، ويحث مشروع الإدارة الأمريكية على العمل مع حلفائها للتحقيق فى "انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبها مسئولون إيرانيون بغض النظر عن موقع أو تاريخ الانتهاكات".

كما يدعو المشروع إلى مساعدة الشعب الإيرانى فى الحصول على المعلومات ومشاركتها عبر الانترنت ووسائل أخرى، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على المشروع نفس قبل إرساله للبيت الأبيض.


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