وزير الأوقاف: ملتقى الفكر الإسلامى يعقد منتصف رمضان بمسجد الصحابة فى شرم الشيخ







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال لقائه بمحافظ جنوب سيناء بمكتبه بطور سيناء أنه سيتم عقد ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الصحابة بشرم الشيخ، لنشر الفكر الوسطى ومواجهة الفكر المتطرف.

وأوضح جمعة فى تصريحات صحفية، أن هذا الملتقى سيعقد لأول مرة خارج القاهرة على مدار 12 يوما خلال الفترة من 15 إلى 26 رمضان من العام الحالى نخبة من كبار العلماء والمثقفين والمفكرين والإعلامين، وسيركز على قضايا القيم والأخلاق وبعض القضايا العامة.

وسيقوم المحافظ ووزير الأوقاف بافتتاح الملتقى الذى يختتم أعماله باحتفالية ليلة القدر، وتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء جنوب سيناء، كما يهدف الملتقى لترسيخ الفكر الوسطى ومواجهه الفكر المتطرف.