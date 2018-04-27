مساعد محافظ كفر الشيخ: إقامة 100 عمارة سكنية لإنهاء أزمة اسكان الشباب

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، بدأ العد التنازل لحل مشكلة الإسكان الإجتماعى "إسكان الشباب" لمن سددوا الـ 5 ألاف جنيه، والتى أرقت المتقدمين منذ 2005م ، ولم تُحل ، مؤكداً تم طرح 10 عمارات وبرجين لبنائهم ، كمرحلة أولى ، وسيتم استغلال مساحة 11 فدان، وسيتم اضافة مساحة أخرى لإقامة 100 عمارة لإنهاء مشكلة الإسكان بمدينة كفر الشيخ، مؤكداً أنه يناشد كل المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية نظام ال5 ألاف جنيه التواصل معه لحل أى مشكلة قد تواجههم فى صندوق التمويل العقارى أو بنك الإسكان الرئيسى بالقاهرة، مشيراً إلى أن اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، كلفه بحل كافة المشكلات الخاصة بهم .

وأضاف عبدالستار ، لـ "اليوم السابع"، أن المحافظ سعيد بتكاتف القيادات الشعبية ، لمتابعة حل مشكلة الإسكان ، مؤكداً أنه يولى اهتماماً كبيراً لتوفير الوحدات السكنية ، وتقديم الخدمات المتعددة للمواطنين ، مؤكداً أن هناك 840 وحدة سكنية فى مراكز المحافظة زيادةعن الوحدات المخصصة اقامتها بمحافظة كفر الشيخ ، ولكن المشكلة تكمن فى مدينة كفر الشيخ ، وسيتم حلها ببناء 100 عمارة بموقع مقلب القمامة ، مؤكداً أنه تم التعاقد على شركة لنقل القمامة ولن يُستقل من قطعة الارض إلا نصف فدان وستبدأ اقامة مصنع القمامة خارج الكتلة السكنية ،

وقال عبدالستار ، إن نقل مقلب القمامة كان ارتفاعه 20 متراً ، ونقله يُعتبر اعجاز، وسييتم ردم المصارف العمومية بالردم الناتج عن المقلب ، بتعليمات من المحافظ بالإضافة للدعم المادى الكبير وسيتم زيادة المساحة المخصصة للإسكان الإجتماعى ل 15 فدان بضم المناطق المحيطة به.