مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى بمدينة طنطا







الغربية - محمد طارق

تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء ذكى صلاح مساعد الوزير لوسط الدلتا، واللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربية وعدد من قيادات المديرية، اليوم الجمعة، خدمات تأمين المسجد الأحمدى، ومتابعة الإجراءات والتعليمات التى اتخذت لمراجعة عملية التأمين.

ووجه مدير الأمن بمتابعة كاميرات المراقبة على مدار اليوم الكامل، والتأكد من الحفاظ على الحرم الآمن بمحيط المسجد من جميع الاتجاهات، ووضع السدادات الحديدية والأقماع الفسفورية وضبط أى مخالفة موجودة بالشوارع المحيطة، والعمل على تفعيل القانون، وفحص المترددين على المسجد، وعدم ترك أى سيارات أو مركبات بجوار أو أمام المسجد.

كما شدد "حسونة" على تشغيل البوابات الإلكترونية، وتفعيل دور الأكمنة دون تعطيل المواطنين، وحسن معاملتهم دون أى تجاوزات من أى نوع، وتطبيق روح القانون.