محكمة حوثية تقضى بإعدام 8 ناشطين بتهمة الولاء للشرعية اليمنية







أ ش أ

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى، أحكامًا بالإعدام بحق 8 من الناشطين المختطفين لديها، بتهمة الولاء لتحالف دعم الشرعية باليمن.

واعتبرت رابطة أمهات المختطفين - فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن أحكام الإعدام باطلة وتصدر من محكمة خارج إطار القضاء الطبيعى، وأدانت استمرار الميليشيات فى توظيف القضاء وتسييسه، إضافة إلى تسخيره لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الأبرياء المختطفين فى سجونها، جدير بالذكر أن الحوثيين يختطفون الآلاف، وبينهم سياسيون وحقوقيون وصحافيون وأكاديميون، وغيرهم من معارضى الانقلاب على الشرعية، ويتعرضون فى معتقلاتهم لانتهاكات وتعذيب بشع، كما تقول تقارير محلية ودولية.