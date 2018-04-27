video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 أبريل 2018 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محكمة حوثية تقضى بإعدام 8 ناشطين بتهمة الولاء للشرعية اليمنية

الجمعة، 27 أبريل 2018 11:25 ص
محكمة حوثية تقضى بإعدام 8 ناشطين بتهمة الولاء للشرعية اليمنية الحوثيين فى اليمن - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى، أحكامًا بالإعدام بحق 8 من الناشطين المختطفين لديها، بتهمة الولاء لتحالف دعم الشرعية باليمن.

واعتبرت رابطة أمهات المختطفين - فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن أحكام الإعدام باطلة وتصدر من محكمة خارج إطار القضاء الطبيعى، وأدانت استمرار الميليشيات فى توظيف القضاء وتسييسه، إضافة إلى تسخيره لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الأبرياء المختطفين فى سجونها، جدير بالذكر أن الحوثيين يختطفون الآلاف، وبينهم سياسيون وحقوقيون وصحافيون وأكاديميون، وغيرهم من معارضى الانقلاب على الشرعية، ويتعرضون فى معتقلاتهم لانتهاكات وتعذيب بشع، كما تقول تقارير محلية ودولية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 7 من ميلشيات الحوثى فى مواجهات مع القوات الشرعية اليمنية بتعز

سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين فى غارات للتحالف العربى باليمن

شاهد ..كلية آداب تعز والمتحف الوطنى منطقة عسكرية للحوثيين

اخبار عربية

الحوثيين

الجيش اليمنى

الشرعية اليمنية

التحالف العربى

اخبار العرب

اخبار اليمن




لا تفوتك
"القصبى" لـ"برهامى": السلفيون جهلاء.. وأحذرك من السعى لجر الصوفية لمعارك

"القصبى" لـ"برهامى": السلفيون جهلاء.. وأحذرك من السعى لجر الصوفية لمعارك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

التعليم: تصحيح امتحانات النقل أولاً بأول.. ولا تهاون مع الغش

التعليم: تصحيح امتحانات النقل أولاً بأول.. ولا تهاون مع الغش

نادين تعود للفن بعد 17 عاما من الاعتزال بمسلسل "ليالى أوجينى"

نادين تعود للفن بعد 17 عاما من الاعتزال بمسلسل "ليالى أوجينى"

أولياء أمور يكشفون تسريب امتحانات المدارس الدولية بالمجلس الثقافى البريطانى

أولياء أمور يكشفون تسريب امتحانات المدارس الدولية بالمجلس الثقافى البريطانى

التفاصيل الكاملة لدعوة كمال الهلباوى "المرفوضة" لإجراء مصالحة مع الإخوان

التفاصيل الكاملة لدعوة كمال الهلباوى "المرفوضة" لإجراء مصالحة مع الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة