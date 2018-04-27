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محافظ سوهاج : رصف ميدان مركز الشرطة والشوارع المحيطة بمدينة أخميم

الجمعة، 27 أبريل 2018 08:05 م
محافظ سوهاج : رصف ميدان مركز الشرطة والشوارع المحيطة بمدينة أخميم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بالتعاون مع مديرية الطرق بأعمال رصف ميدان مركز الشرطة والشوارع المحيطة بالمنطقة بمدينة أخميم، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرصف الطرق والشوارع بمختلف مدن وقرى المحافظة لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالى المحافظة.
 
وأوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم فى بيان للمحافظة، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف ميدان المركز بطول واحد كيلو وتم رصف الشوارع المتفرعة شارع العقيد وامتداد ابو القاسم وشارع أبو عبد الله وشارع نادى أخميم الرئيسى بناء على توجيهات المحافظ بوضع خطة لتطوير المنطقة بعد نقل موقف سيارات الأجرة ،وتم إنشاء 8 جداريه متنوعة إسلاميه وفرعونية وقبطية ورسومات تعبر عن حاضر أخميم، وسوف يساهم بشكل كبير فى تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة ،وجارى أيضا تطوير ميدان الخلوة.
 
وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال الرصف التى تتم بنطاق كل مركز وفقا لخطة الرصف بالمحافظة لهذا العام ، والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال فى الأوقات المحددة.
 
 
 
 

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