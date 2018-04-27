محافظ جنوب سيناء يلتقى قائد القوات متعددة الجنسيات بشرم الشيخ لتوطيد التعاون

جنوب سيناء – فايزة مرسال

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بمكتبه بشرم الشيخ، اليوم الجمعة، الجنرال "سايمون ستيوارت"، قائد القوات متعددة الجنسيات بسيناء، الأسترالى الجنسية، والوفد المرافق له فى إطار توطيد علاقات التعاون بين المحافظة وقيادة القوات بجنوب سيناء.

ورحب المحافظ بالقائد والوفد المرافق له، وقدم له الشكر لانضباط القوات ونظامها، وعدم إثارة أية مشكلات خلال تواجدها على أرض المحافظة.

وعرض المحافظ، مقترح اقامة مباراة ودية فى كرة القدم بين فريق القوات وفريق جنوب سيناء، فى اطار توطيد العلاقات المشتركة، اسوة بفريق بيلا روسيا والمجر، حيث لاقت الفكرة استحسان ستيوارت ووعد بإجراء الترتيبات، واقامه المباراه فى اقرب فرصة.

كما دعى المحافظ، سفراء الـ 31 دولة المشاركين فى القوات متعددة الجنسيات، لزيارة المقاصد السياحية بمدينتى شرم الشيخ وسانت كاترين.

ومن جانبه، قدم ستيوارت الشكر للمحافظ، للتعاون المشترك ولجهوده المبذولة ونشاطه الملحوظ، والمتميز فى تنمية المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدا على شعوره بالأمن والأمان داخل جنوب سيناء، ومشيرا للتعاون الوثيق المثمر بين المحافظة وقيادة القوات.

كما قبل المحافظ، الدعوة المقدمة من قائد القوة متعددة الجنسيات لحضور إفطار رمضانى بمقر القوة بشرم الشيخ مع القوات كعادتهم كل عام.

وفى نهاية اللقاء، أهدى المحافظ، القائد الهدايا التذكارية له والوفد المرافق، تعبيرا عن روح المودة والاحترام.

وقدم قائد القوات للمحافظ، هدية عبارة عن لوحة تاريخية تظهر جنود أستراليين خلال فترة الحرب العالمية الأولى بسفح الأهرامات المصرية، ووجود حيوان الكنجارو المميز لأستراليا، حيث تمت إهدائه وقتها كهدية لحديقة الحيوانات المصرية تعبيرا عن الامتنان والتعاون وحب الأستراليين لمصر.