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محافظ السويس: تحويل السيارات إلى طريق الجلالة بديلا عن "السخنة"

الجمعة، 27 أبريل 2018 11:41 م
محافظ السويس: تحويل السيارات إلى طريق الجلالة بديلا عن "السخنة" سيول العين السخنه -ارشيفيه


السويس - سيد نون
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قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إنه تم تحويل السيارات لطريق الجلالة - الزعفرانة بديلا لطريق السخنة لحين فتح الطريق بعد الانتهاء من رفع ناتج آثار السيول.
 
وأكد محافظ السويس، أنه توجد فرق عمل الآن بطريق السخنة الزعفرانة لإزالة آثار السيول.
 
 
كانت العين السخنة والزعفرانة، قد تعرضتا لسيول تسببت فى غلق طريق "السخنة- الزعفرانة". 
 
 

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