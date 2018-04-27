محافظ السويس: تحويل السيارات إلى طريق الجلالة بديلا عن "السخنة"







السويس - سيد نون

قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إنه تم تحويل السيارات لطريق الجلالة - الزعفرانة بديلا لطريق السخنة لحين فتح الطريق بعد الانتهاء من رفع ناتج آثار السيول.

وأكد محافظ السويس، أنه توجد فرق عمل الآن بطريق السخنة الزعفرانة لإزالة آثار السيول.

كانت العين السخنة والزعفرانة، قد تعرضتا لسيول تسببت فى غلق طريق "السخنة- الزعفرانة".