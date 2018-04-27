محافظ الدقهلية: إزالة كافة المعوقات لاستكمال إنجاز مشروع أبراج التعاونيات







الدقهلية ـ شريف الديب

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، على ضرورة إزالة كافه المعوقات أمام استكمال التنفيذ لمشروع الـ11 برج سكنى تضم 968 وحدة سكنية ومول تجارى تقوم بتنفيذها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمنطقة المجزر بالمنصورة، مشيراً إلى أهمية توفير التمويل اللازم ودفع العمل بالمشروع من قبل الشركة المنفذة ، موضحا أن التعاون مع الهيئة لإنجاز المشروع وسرعه تسليم الوحدات لحاجزيها من قبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

جاءت تصريحات المحافظ، خلال افتتاحه مسجد الشهداء الجديد بمنطقة الأبراج المشار اليها والذى تم إنشاؤه على مساحة 250 متر مربع ويتسع لـ 300 مصلى ويضم مصلى للسيدات.

وأدى الشعراوي، وقيادات المحافظة صلاه الجمعة بالمسجد الجديد والقى خطبة الجمعة الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، موضوعها " فضائل شهر شعبان المعظم وكيف نستقبل شهر رمضان المبارك"، وأن المساجد محطات النور الإلهى وهى بيوت الله فى الأرض.

وتحدث زيادة، عن فضل الله على رسوله محمد صلى الله عليه فى شهر شعبان، مؤكداً على أن المولى عز وجل حريص دائما على أن يكون رسوله ونبيه محمد راضياً "فكان حدث تغير القبلة"، مؤيداً بقوله سبحانه ولنوليك قبله ترضاها.

وعقب أداء الصلاة تفقد محافظ الدقهلية، العمارات السكنية بالمنطقة واستمع إلى شرح واف من رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن أعمال التنفيذ الجارية بالمشروع والمعوقات التى تم تجاوزها، موضحاً أن العمل بالمشروع يجرى على قدم وساق للانتهاء من جميع العمارات بأرض المشروع.

وأكد الشعراوي، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بالانتهاء من تنفيذ العمارات بالمشروع لسرعة تسليمها لأصحابها.

رافق المحافظ، خلال أداء الصلاة وتفقد الأعمال الجارية بالموقع المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، الدكتور مهندس حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اللواء حسام حمودة، رئيس حى غرب المنصورة، نواب البرلمان بالمحافظة، القيادات التنفيذية.