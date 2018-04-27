محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الأحياء رفع كفاءة الخدمات والمرافق

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، علي رؤساء الأحياء بعمل جولات ميدانية مكبرة لمتابعة كافة أعمال التطوير التي تتم بأحيائهم علي أرض الواقع، والتأكد باستمرار من سير أعمال التطوير علي الوجه الأمثل، مؤكدا علي الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وبناء على تعليمات المحافظ، قامت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان بأعمال التطهير والرش علي مستوي نطاق الحي، حيث تمت أعمال التطهير بطريق العامرية الصحراوي من خلف البحوث حتى أول الناصرية القديمة، وجميع شوارع الناصرية طول وعرضآ، وشارع محمد رشيد عند مخزن الانابيب في الكينج، كما تم أعمال التطهير من قبلي طريق الكافوري عند شارع محمد رجب وشارع ادهم حتى اول نجع ابو رواف مرورآ بشارع النجار ومدرسة ابو رواف والشوارع العرضية حتى خلف فندق الأدهم، وكذا أعمال التطهير بمنطقة 9 ن، والكينج مريوط وشارع محمد رشيد و شارع عمر المختار وشارع المحطه الرئيسي وقرية الوادي ومدخل قرية ابو بسيسة، هذا وجاري أعمال الرش والتطهير علي مستوي الحي.