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الجمعة، 27 أبريل 2018 02:30 م
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لافروف: الضربة الغربية على سوريا عرقلت عملية التسوية

الجمعة، 27 أبريل 2018 01:30 م
لافروف: الضربة الغربية على سوريا عرقلت عملية التسوية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


أ ش أ
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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، أن الضربة التى وجهتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى سوريا غير مشروعة، وعرقلت الجهود المبذولة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولى للتسوية هناك.

وأكد لافروف - فى مؤتمر صحفى مع نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس فى موسكو وفقا لقناة (روسيا اليوم) - تشابه مواقف روسيا وقبرص بخصوص الأزمة السورية، مشددا على ضرورة تنفيذ القرار الدولى 2254.
وقال لافروف: "لقد تحدثنا عن الجهود التى تبذلها روسيا، فى إطار عملية أستانا وفى سياق المؤتمر الأخير للحوار الوطنى السورى فى سوتشى، من أجل تهيئة أفضل الظروف لبدء تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي".
وأضاف أن الجهود الهادفة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى تعثرت بشكل جدى، نتيجة ضرب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اللاشرعى لسوريا فى 14 أبريل الجاري.

 

 


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سيرجى لافروف

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