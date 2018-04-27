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"عكاظ": فضح سفير روسيا السابق بالدوحة للدور القطرى دليل دامغ على إرهابها

الجمعة، 27 أبريل 2018 10:15 ص
"عكاظ": فضح سفير روسيا السابق بالدوحة للدور القطرى دليل دامغ على إرهابها تميم بن حمد


الرياض (أ ش أ)
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رأت صحيفة عكاظ السعودية أن شهادة السفير الروسى السابق فى قطر فلاديمير تيتورينكو، تضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة الدامغة على الإرهاب القطرى، برعاية مباشرة من صانع القرار فى الدوحة، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك حقيقة الدور القطرى فى تدمير العالم العربى والإسلامى وسعيه ولهثه وراء تحقيق أطماع سياسية شيطانية.

وقالت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم الجمعة، تحت عنوان "شهادة تيتورينكو الدامغة"  إن ما قاله تيتورينكو عن أن النظام القطرى كان يأمل السيطرة على العالم العربي، واعتراف رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم بمساعى حكومته الممنهجة لتدمير سوريا واليمن وليبيا وكل هذه الحقائق لم يعد ممكناً أن تكون مفبركة، لاسيما وأن تيتورينكو دعم شهادته وطابقها بما قاله بن جاسم من سقطات ذكرها بلسانه فى الحوار الذى أجراه مع (بى.بى.سى) البريطانية منتصف نوفمبر العام الماضي، وأكد - حينها - أن حكومته أنفقت 137 مليون دولار على أمراء الجماعات المسلحة منذ بداية الحرب فى سوريا.

 


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