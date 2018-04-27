video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 أبريل 2018 10:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طيران الاحتلال يستهدف سفينة كانت تستعد لكسر الحصار بميناء غزة

الجمعة، 27 أبريل 2018 10:43 م
طيران الاحتلال يستهدف سفينة كانت تستعد لكسر الحصار بميناء غزة قوات - أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

استهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إحدى السفن التى كانت تعد لكسر الحصار داخل ميناء غزة غرب المدينة، بصاروخين.

وذكرت إذاعة الأقصى، فى بيان، أن القصف استهدف سفنا كانت تجهز لمسيرات كسر الحصار فى ميناء غزة بصاروخين، إضافة لصاروخ ثالث لم ينفجر.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، "لم تصلنا أى إصابات من منطقة الميناء بغزة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استشهاد فلسطينى ثالث فى مواجهات مع قوات الاحتلال شرقى قطاع غزة

"لأول مرة" فلسطينيون يجتازون السياج الفاصل بين غزة والأراضى المحتلة.. قناصة الاحتلال تقتل 3 شبان وتصيب 400 آخرين فى جمعة "الشباب الثائر".. وتعزيزات عسكرية ضخمة تنتشر على الشريط الحدودى استعدادا لـ"يوم النكبة"

صور العالم هذا المساء.. "الشباب الثائر" يجتازون سياج الاحتلال الفاصل بين غزة والأراضى المحتلة.. مسلح بسكين يقتل 7 طلاب ويصيب 12 آخرين فى مدرسة بالصين..وزير خارجية أمريكا يحذر تركيا من شراء صواريخ إس 400 الروسية

طيران الاحتلال

سفينة

ميناء غزة

حصار غزة




لا تفوتك
مرتضى منصور يحتفل بفوز الزمالك على الأهلى بعزومة "كباب وكفتة".. فيديو

مرتضى منصور يحتفل بفوز الزمالك على الأهلى بعزومة "كباب وكفتة".. فيديو

دفتر أحوال المواطن.. قارئ يشكو بناء الأدوار المخالفة بالزاوية الحمراء.. "أحمد" فقد حياته بسبب عمله وارتدى الكفن بدلاً من بدلة الزفاف.. شكوى من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة فى الشارع الجديد بمسطرد

دفتر أحوال المواطن.. قارئ يشكو بناء الأدوار المخالفة بالزاوية الحمراء.. "أحمد" فقد حياته بسبب عمله وارتدى الكفن بدلاً من بدلة الزفاف.. شكوى من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة فى الشارع الجديد بمسطرد

اتحاد "القرضاوى" بتونس "سرطان" ينهش قلب العاصمة.. المنظمة الإرهابية تقدم دروسا "ظلامية" لخلق جيل إخوانى جديد.. سياسيون يطالبون بغلق مراكز تفريخ المتطرفين وتتبع مصادر تمويلها.. والتعليم العالى: تعمل بدون ترخيص

اتحاد "القرضاوى" بتونس "سرطان" ينهش قلب العاصمة.. المنظمة الإرهابية تقدم دروسا "ظلامية" لخلق جيل إخوانى جديد.. سياسيون يطالبون بغلق مراكز تفريخ المتطرفين وتتبع مصادر تمويلها.. والتعليم العالى: تعمل بدون ترخيص

عبد الهادى القصبى يحذر ياسر برهامى من جر الصوفية لصراعات جانبية

عبد الهادى القصبى يحذر ياسر برهامى من جر الصوفية لصراعات جانبية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة