طيران الاحتلال يستهدف سفينة كانت تستعد لكسر الحصار بميناء غزة

طيران الاحتلال يستهدف سفينة كانت تستعد لكسر الحصار بميناء غزةالجمعة، 27 أبريل 2018 10:43 م
قوات - أرشيفية
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استهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إحدى السفن التى كانت تعد لكسر الحصار داخل ميناء غزة غرب المدينة، بصاروخين.
وذكرت إذاعة الأقصى، فى بيان، أن القصف استهدف سفنا كانت تجهز لمسيرات كسر الحصار فى ميناء غزة بصاروخين، إضافة لصاروخ ثالث لم ينفجر.
ومن جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، "لم تصلنا أى إصابات من منطقة الميناء بغزة".
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