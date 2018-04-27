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صو.. أهالى الداخلة يشكون من سوء حالة الخبز .. والتموين : القمح مستورد

الجمعة، 27 أبريل 2018 01:56 م
صو.. أهالى الداخلة يشكون من سوء حالة الخبز .. والتموين : القمح مستورد معاناة أصحاب المخابز من المشكلة


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أبدى عدد من أهالى مركز الداخلة والقرى التابعة له استياءهم الشديد من سوء حالة رغيف الخبز، وتحول لونه على غير المعتاد، شوائب  ما دفعهم للتوقف عن استخدامه، وتقديم شكاوى للمسئولين لبحث اسباب المشكلة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن .

ورصدت عدسة اليوم السابع المشكلة أمام وداخل عدد من المخابز بمدينة موط وبعض القرى، حيث تبين أن المشكلة تكمن فى الدقيق المستخدم والذى يميل لونه إلى الرمادى بسبب نوعية القمح المطحون، وهو ما يسبب مشكلة لأصحاب المخابز لعدم قدرتهم على تطويعه للخروج بصورة جيدة للمستهلكين، ويؤدى لتزايد الشكاوى منهم تباعا .

وقال حسام محمود موظف بمدينة موط فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع"، إن المشكلة ليست فى المخابز مطلقا ولكن فى نوعية القمح الوارد من الخارج، حيث أن القمح المحلى بالمحافظة يمتاز بجودة عالية، ولا يمكن أن تظهر به تلك العيوب، وهو أمر يثير الدهشة لأن المحافظة تنتج مئات الآلاف من الأطنان وتضطر فى نهاية الموسم لاستخدام القمح المستورد، وهو ما يؤكد عدم وجود فوائض فى التخزين من القمح المحلى ليكفى احتياجات أهالى المحافظة .

وأكد أحد العمال فى مخبز مدعم بالداخلة، أن مشكلة الدقيق تتفاوت مرحليا بسبب اختلاف نوعية الدقيق الوارد للمخبز، فكلما كان الدقيق بحالة جيدة كلما ساعدهم ذلك على إنتاج رغيف جيد ومطابق للمواصفات والعكس صحيح وهو ما يحدث حاليا ويسبب لهم مشكلات مع المستهلكين بصفة يومية .

من جانبه تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مشكلة سوء حالة الدقيق من خلال تنظيم زيارة تفقديه مفاجئه لمطحن السلندرات بمدينه الخارجة، واطلع على آليات العمل، وتبين أن السبب الرئيسى فى المشكلة هو زياده نسبة الرطوبة والشوائب بالقمح وذلك للعمل من خلال القمح المستورد نظرا للانتهاء من القمح الخاصه بالمحافظة ( القمح المحلى ) وتفريغ الصوامع استعداد لموسوم القمح الجديد

ووجه المحافظ بسرعه مخاطبه مسئولي الصوامع للدفع بكميات من القمح ذات جوده عالية، والعمل على زياده السعه التخزينية، للقمح لتلافى أي مشكلات، والتأكد من العمل بأجود أنواع القمح.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجان من الوحدات المحلية وإدارات التموين، للمرور على المخابز بجميع قرى ومدن مراكز المحافظة الخمسة، وذلك للوقوف على جودة الخبز المباع للمواطنين والتأكد من التزام الأفران بالأوزان التي أقرتها مديرية التموين ووضع ميزان أمام كل مخبز، على أن يباع الخبز للمواطنين بنظام الوزن في حالة طلبهم ذلك.

وشدد المحافظ على توقيع غرامات مالية و تحرير محاضر للمخالفين، قد تصل إلى غلق المخبز في حالة عدم الالتزام بالقوانين.

جانب من المشكلة
جانب من المشكلة

 

سوء حالة رغيف الخبر
سوء حالة رغيف الخبر

 

الدقيق المستورد سبب المشكلة
الدقيق المستورد سبب المشكلة

 

معاناة أصحاب المخابز من المشكلة
معاناة أصحاب المخابز من المشكلة

 

شكاوى المواطنين من رداءة الخبز
شكاوى المواطنين من رداءة الخبز

 

أثناء إنتاج الخبز
أثناء إنتاج الخبز

 

دقيق مستورد
دقيق مستورد

 

أثناء العمل بأحد المخابز
أثناء العمل بأحد المخابز

 

خبز مختلف اللون عن المعتاد
خبز مختلف اللون عن المعتاد

 

رغيف سيء الحالة
رغيف سيء الحالة

 


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