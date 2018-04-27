صور.. وفد من لجنة الصحة بالبرلمان يتفقد مستشفى سفاجا المركزى بالبحر الأحمر

رافق اللجنة خلال تفقد مستشفى سفاجا المركزى كلا من النائب محمد محمد عبد المقصود مقدم طلب الإحاطة، والنائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب، وكان فى استقبالهم اللواء هشام أمنة رئيس مدينة سفاجا، والدكتورة نجلاء شطا وكيلة وزارة الصحة.

واكتشفت اللجنة أن هناك نقص داخل المستشفى فى بعض التخصصات والأجهزة، وبحثت اللجنة مع وكيلة الوزارة ورئيس المدينة سبل تعزيز الاحتياجات من القوة البشرية والطبية لاستكمال المنظومة الصحية على الوجه الأكمل.

والتقت اللجنة ببعض أهالى مدينة سفاجا المترددين على المستشفى لمناقشة الاحتياجات المطلوبة واللازمة للمستشفى المركزى بالمدينة، والذين أكدوا نقص الأجهزة والتخصصات من الأطباء.