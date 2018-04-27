صور.. وفد من لجنة الصحة بالبرلمان يتفقد مستشفى سفاجا المركزى بالبحر الأحمر

صور.. وفد من لجنة الصحة بالبرلمان يتفقد مستشفى سفاجا المركزى بالبحر الأحمرالجمعة، 27 أبريل 2018 03:40 م
لجنة الصحة بالبرلمان تتفقد مستشفى سفاجا
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استكمل اليوم الجمعة، وفد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور النائب محمد العمارى، جولته بمستشفيات محافظة البحر الأحمر، حيث تفقد مستشفى سفاجا المركزى، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بعد تقديم طلبات إحاطة من نواب النحافظة بسوء الخدمة المقدمة للمواطنين.
رافق اللجنة خلال تفقد مستشفى سفاجا المركزى كلا من النائب محمد محمد عبد المقصود مقدم طلب الإحاطة، والنائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب، وكان فى استقبالهم اللواء هشام أمنة رئيس مدينة سفاجا، والدكتورة نجلاء شطا وكيلة وزارة الصحة.
واكتشفت اللجنة أن هناك نقص داخل المستشفى فى بعض التخصصات والأجهزة، وبحثت اللجنة مع وكيلة الوزارة ورئيس المدينة سبل تعزيز الاحتياجات من القوة البشرية والطبية لاستكمال المنظومة الصحية على الوجه الأكمل.
والتقت اللجنة ببعض أهالى مدينة سفاجا المترددين على المستشفى لمناقشة الاحتياجات المطلوبة واللازمة للمستشفى المركزى بالمدينة، والذين أكدوا نقص الأجهزة والتخصصات من الأطباء.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على هامش تفقد مستشفى سفاجا إن الزيارة لمستشفيات البحر الأحمر هدفها تفقد الأوضاع الصحية بالمستشفيات، منذ أمس الخميس حتى غدًا السبت، وذلك بناء على طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب من بينهم النائبين حمادة غلاب ومحمد عبد المقصود، بشأن سوء الأوضاع الصحية فى بعض المستشفيات.
وأشار رئيس لجنة الصحة، إلى أن الوفد البرلمانى من أعضاء لجنة الشئون الصحية تفقد أمس مستشفى رأس غارب المركزى، واليوم بمدينة سفاجا وغدا فى الغردقة، ومن المقرر أن يلتقى الوفد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اليوم، موضحًا أن اللجنة تمارس دورها الرقابى من خلال الزيارات البرلمانية للمحافظات، وستتفقد الأوضاع الصحية فى المستشفيات على الطبيعة، ولن تسمح باستمرار الإهمال والأوضاع السيئة، لأن الدستور يكفل للمواطن حق العلاج.
وضم وفد لجنة الشئون الصحية، النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، والنواب أعضاء اللجنة كلا من النائب حاتم عبد الحميد، محمد عبد الهادى ضيف، السيد أحمد عبد اللطيف، عبد المنعم شهاب، عبد الحميد الشيخ، ليلى أبو إسماعيل، سامى المشد، أحمد الفرشوطى، خالد مجاهد، حسن خليل، سماح سعد، شادية ثابت، ميرفت موسى، حمدى سعد عمر سليمان، سامى هاشم، فيصل عبد الرحمن، مجدى مرشد، بالإضافة إلى أمين اللجنة محمد رأفت الصايغ.
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