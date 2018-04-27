صور.. مهرجان مسرح الجنوب يواصل عروضه لليوم الخامس بأسوان







أسوان – عبد الله صلاح

تستمر فاعليات المهرجان المسرحى لشباب الجنوب بمحافظة أسوان لليوم الخامس على التوالى، ففى قصر ثقافة أسوان تستمر فاعليات إلى 5 ورش، تقام من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء، وهم "ورشة الديكور للمخرج خالد عطالله ، ورشة التمثيل والإخراج للمخرج اسامة عبد الروؤف ، ورشة التأليف للكاتب أحمد ابو خنيجر ، ورشة تصنيع العرائس للمخرج عمرو حمزة ، ورشة دراماتورج للكاتب بكرى عبد الحميد".

ويقام مساء اليوم على مسرح قصر ثقافة أسوان، العرض المسرحى "شكاوى على جدران الزمن" لفرقة صلاح حامد المسرحية بالفيوم، والعرض عبارة عن معالجة درامية للقصة الفرعونية الشهيرة (شكاوى الفلاح الفصيح) فى صورة دراما حركية تتعامل مع الرؤية البصرية للمتلقى عن طريق لغة الجسد البسيطة والمعبرة، والعرض من تأليف محمد مختار مصطفى وبطولة ، إبراهيم سيد ، علاء الدين سعيد ، محمد إبراهيم ، لؤى محمد ، محمد طارق ، مصطفى طارق ، أحمد حسن ، رمضان إبراهيم ، مصطفى شعبان ،مصطفى خالد ، مصطفى حسين ، وائل إبراهيم ، ميادة ياسر ، يسرا ياسر ومن إخراج رانده شريف .

ويعقبه العرض المسرحى "أطياف حكاية" لفرقة مركز شباب ملوى، العرض يتناول سيرة أيوب وناعسه، والصراع الدائر بين همام وغزاويه محور الشر فى العرض، والخير أيوب وناعسه، ويقع أيوب بالمرض بعد أن كان سيد البلد ويتولى همام مكانه ويجعل البلد تقف ضد أيوب إلى أن تقوم ناعسه ببيع ضفاير شعرها الغزير مقابل الطعام وتضحية من أجل أيوب، والعرض بطولة هانى سيد ، مصطفى فرغل ، محمود محمد ، عبد الرحمن رفعت ، عبد الرحمن إبراهيم ، سيد صلاح ، مصطفى عثمان ، عبير فتحى، أية حسن وإخراج محمد عبد العظيم.

وعلى مسرح قصر ثقافة كوم أمبو، يعرض العرض المسرحى "لؤلؤة الجنوب" لفرقة كوشا ستار تأليف وإخراج محمد عبد المنعم محمد ، ديكور فريق العمل ، إضاءة باسم محمد عيد ، موسيقى محمد خيرى ، تصميم استعراضات أحمد كشرى، وتدور الأحداث حول أسرتين أحدهما نوبية والأخرى صعيدية حول فكرة زواج الأبناء من الأقارب وعدم الزواج من الغريب ، حيث نجد أن الأبناء هم جيران وكذلك أصدقاء دراسة ويريدون الزواج ،ولكن نجد أن الأهل رافضين لهذا الموضوع بالرغم من الترابط الأسرى القوى بينهم إلا أنهم فى موضوع الزواج نراهم متمسكين بفكرة العادات والتقاليد القديمة التى صنعها البشر على مر الزمان بالرغم من ان قصص الفراعنة لايوجد مثل هذا.

وتستمر الفعاليات، حتى مساء الغد 28 من أبريل الحالى بمحافظة أسوان، ويقام المهرجان برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة و مؤسسة مصر الخير و مؤسسة حراء للمقاولات ، ومحافظة وجامعة أسوان.