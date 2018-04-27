صور.. "مستقبل وطن" بأسيوط يبحث الاستعدادات لشهر رمضان







أسيوط - محمود عجمى

ترأس محمود معوض نفادى، أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، اجتماعا تنظيميا للكوادر الفاعلة لحزب مستقبل وطن بمركز البداري لمناقشة إجراء بعض التعديلات على تشكيل هيئة المكتب بالمركز، وافتتاح مقر الحزب ومكتب خدمة المواطنين خلال الأسبوع المقبل وسط المدينة بجوار مركز الشرطة .

وأوضح "نفادى"، أنه تم مناقشة خطة الحزب لفعاليات شهر رمضان الكريم والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية وآليات العمل فى مكتب خدمة المواطنين والتصدى للمشاكل العامة .

وقال أسامة محفوظ الهمامى، أمين الحزب بالمركز، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الاجتماع وضع النقاط الرئيسية لخطة عمل الحزب فى المرحلة المقبلة والعمل على تحقيق انتشار كامل لمستقبل وطن فى كافة قرى ونجوع مركز البدارى خلال فترة وجيزة .

وأشار إلى أن الحضور جميعا أكدوا ترحيبهم الكامل بانضمام كوادر حملة "كلنا معاك من أجل مصر" للحزب وتشكيلاته التنظيمية، وهو ما يؤكد أن مستقبل وطن يحقق يوما بعد يوم تقدما فى المشهد السياسي عموما كما أنه حزب الشباب الأول فى مصر .