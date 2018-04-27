صور .. مجلس مدينة نخل ينجح فى السيطرة على السيول فى وسط سيناء

صور .. مجلس مدينة نخل ينجح فى السيطرة على السيول فى وسط سيناءالجمعة، 27 أبريل 2018 01:01 م
مجلس مدينة نخل ينجح فى السيطرة على السيول فى وسط سيناء
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أعلن مجلس مدينة نخل بشمال سيناء، نجاحه فى السيطرة على مياه السيول التى ضربت مناطق وسط سيناء فى نطاق مركز نخل.
وقال العميد ماجد محمد أحمد،رئيس مركز ومدينة نخل فى بيان له اليوم إنه تم تجاوز كافة أخطار تحركات مياه السيول من خلال السدود التعويقية التي تم إنشائها،وسرعة تطهير مجري السيول.
وشهدت محافظة شمال سيناء،اجواء مستقرة مع استمرار لموجة انخفاض الحرارة مصحوبة برياح خفيفة.
وانتظمت مجددا حركة السير على كافة الطرق فى مناطق وسط سيناء، فيما سارع اصحاب الأراضى الزراعية للتجهيز لزراعتها بالمحاصيل الصيفية.
مجلس مدينة نخل ينجح فى السيطرة على السيول فى وسط سيناء
مجلس مدينة نخل ينجح فى السيطرة على السيول فى وسط سيناء
مجلس مدينة نخل ينجح فى السيطرة على السيول فى وسط سيناء
مجلس مدينة نخل ينجح فى السيطرة على السيول فى وسط سيناء
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