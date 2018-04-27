صور .. مجلس مدينة نخل ينجح فى السيطرة على السيول فى وسط سيناء







شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة نخل بشمال سيناء، نجاحه فى السيطرة على مياه السيول التى ضربت مناطق وسط سيناء فى نطاق مركز نخل.

وقال العميد ماجد محمد أحمد،رئيس مركز ومدينة نخل فى بيان له اليوم إنه تم تجاوز كافة أخطار تحركات مياه السيول من خلال السدود التعويقية التي تم إنشائها،وسرعة تطهير مجري السيول.

وشهدت محافظة شمال سيناء،اجواء مستقرة مع استمرار لموجة انخفاض الحرارة مصحوبة برياح خفيفة.

وانتظمت مجددا حركة السير على كافة الطرق فى مناطق وسط سيناء، فيما سارع اصحاب الأراضى الزراعية للتجهيز لزراعتها بالمحاصيل الصيفية.