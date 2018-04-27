صور.. عروض المصارعة "رويال رامبل" فى السعودية ترند عالمى على تويتر







كتب هيثم سلامة

انطلقت اليوم، أول عروض فى المصارعة الحرة"، رويال رامبل" WWE، على ستاد الجوهرة بدينة جدة بالسعودية، تحت شعار "أعظم رويال رامبل"، والتى تضم منافسات بين 20 مصارعاً، وتصدرت قائمة الأكثر تداولاً عالمياً بعد ساعات من إطلاقها.



الترندات العالمية

ونقلت الهيئة العامة للرياضة فى المملكة العربية السعودية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تصريحات تركى آل الشيخ، قائلا: "نثبت للجميع يوماً بعد يوم أنه بإمكان المملكة العربية السعودية تنظيم أعظم الفعاليات العالمية.. وحققنا أحلام الكثير من المواطنين بمشاهدة أبطال المصارعة مباشرة على أرض الواقع".

ونشرت الهيئة العامة للرياضة السعودية ، صورا من حفل الافتتاح، وعلقت قائلة: "لوحات فنية رائعة.. ترسم البهجة على الجمهور الحاضر فى ستاد الجوهرة.. والجماهير المتابعة للحدث الكبير خلف الشاشات".



تركى آل الشيخ



فتتاح عروض المصارعة رويال رامبل فى السعودية )



فتتاح عروض المصارعة رويال رامبل فى السعودية



فتتاح عروض المصارعة رويال رامبل فى السعودية