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صور .. "دافنشي" كفر الشيخ: رسمت "صلاح" لأنه أصبح معشوق العالم

الجمعة، 27 أبريل 2018 08:51 ص
صور .. "دافنشي" كفر الشيخ: رسمت "صلاح" لأنه أصبح معشوق العالم اكثم ورسمه لصورة محمد صلاح


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تعددت مواهب طلاب وطالبات محافظة كفر الشيخ، وتميزوا بتفاعلهم مع الأحداث الجارية التي تشهدها مصر والعالم، من بينهم أكثم هانى يحيى على عويضة، طالب بالصف الثانى الثانوى، بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية، الذى يجيد الرسم، والذى أطلق عليه أبناء المحافظة "دافنشى" ولحبه للنجم المصرى محمد صلاح رسمه بمجرد استلام جائزة أفضل لاعب بالدوىي الإنجليزى.

قال أكثم، إنه يعشق الرسم، منذ أن كان فى الحضانة، وبدأ حبه لهذا الفن الراقى من خلال متابعته للكرتون بالتلفزيون المصرى، بالإضافة إلى متابعته للرسومات التى كانت ترسمها ابنة عمته التى تجيد الرسم، فكان يجلس بجوارها ليرى ما تفعله، فتعجب فى بداية الأمر وبدأ يقلدها، ليرسم كل الأشكال المتعددة، من طيور وحيوانات ، وأشخاص، فتمكن من رسم أفضل البورتيرهات واللوحات المتعددة .

وأضاف عويضة، ل " اليوم السابع " ، أنه يجيد كل أنواع الرسم ، وتعددت أدوات رسمه مابين  الشاى والقهوة والدقيق والملح والمكياج ، والألوان، وأقلام الرصاص، مؤكداً أنه حصل على المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة أجرتها إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، مؤكداً أنه رسم العديد من شخصيات منهم، عادل إمام، و الممثلة هنامونتانه، والعديد من الممثلين والشخصيات العامة ، مشيراً إلى أنه كلما تواجد فى مناسبة عائلية أو احتفال وأعجبه منظر من المناظر أولفت انتباه موقف من المواقف عبر عنه بالرسومات متعدة .

وقال أكثم ، إنه شارك في العديد من المسابقات التى  نظمتها المحافظة ومسابقة أقيمت فى شرم الشيخ ،مشير إلى أنه يحلم أن يلتحق بكلية الفنون الجميلة ليكمل موهبته بالدراسة النظرية، ليستفيد أكثر من هيئة التدريس بها والفنانين الهواه والمحترفين، مؤكداً أنه لن ينسى فضل والديه اللذان كان يشجعانه في ممارسة هوايته المفضلة، بالإضافة لمدير إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ رحاب رشاد.

وأضاف الفنان الشاب: أصبح محمد صلاح معشوق العالم الغربى والعالم العربى، فهو شخص اجتمع عليه كل العالم ، رياضيًا وأخلاقياً ، ووطنياً، مشيرا إلى أنه وفور إعلان فوز صلاح  بجائزة أفضل لاعب فى دورى المحترفين بانجلترا، عبر عن فرحته برسم صورة لمحمد صلاح.

اكثم ورسمه لصورة محمد صلاح
اكثم ورسمه لصورة محمد صلاح

 

اهداء لمحمد صلاح من أكثم
اهداء لمحمد صلاح من أكثم

 

احدى الرسومات بالمكياج والألوان
احدى الرسومات بالمكياج والألوان

 

احدى رسومات ابنه عمه أكتم التي تعلم على يديها
احدى رسومات ابنه عمه أكتم التي تعلم على يديها

 

أكتم يرسم انميشن
أكتم يرسم انميشن

 

بداية رسم أكثم لصورة محمد صلاح
بداية رسم أكثم لصورة محمد صلاح

 

صور محمد صلاح
صور محمد صلاح

 

اكثم يرسم صورة مدير إدارة الموهبين التي ساعدته في موهبته
اكثم يرسم صورة مدير إدارة الموهبين التي ساعدته في موهبته

 


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