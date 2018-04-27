صور.. "حياة" مشروع يبدأ أولى خطواته بجهود أهالى سيناء لإنقاذ مرضى الأورام







شمال سيناء ـ محمد حسين

"هنا لم نصمت أمام تغول المرض.. وقررنا مواجهته بمشروع مجتمعى تتضافر فيه جهود الجميع أهالى ومسئولين ومجتمع مدنى" هذا ما أكد عليه عدد من أهالى شمال سيناء وهم يواصلون جهودهم الرامية لإنقاذ ضحايا الأورام بتنفيذ مشروع إنشاء مستشفى خيرى للأورام على ساحل مدينة العريش يحمل اسم " حياة ".

مشروع إنشاء المستشفى جاء استجابة لنداءات تكررت فى مناطق شمال سيناء تعكس معاناة المرضى فى التنقل من سيناء للإسماعيلية والقاهرة للحصول العلاج ومتابعة جلسات محاصرة المرض، ويحمل رسالة أن أبناء شمال سيناء رغم ما يمرون به يساهمون جنبا إلى جنب مع الدولة فى تنفيذ مشاركة مجتمعة هادفة.

وأوضح اللواء مدحت لبيب، رئيس لجنة المشروعات بمؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية، القائمة على تنفيذ المشروع، أن إنشاء مستشفى للأورام بسيناء، أصبح مطلبا ملحا، وعندما شرع مجموعة من القائمين على العمل الأهلى ومتطوعين فى تطوير فكرته من حلم إلى واقع، قابل ذلك اهتمام وتشجيع من المسئولين على كافة المستويات، وموافقة كافة جهات الأختصاص، ومن هنا انطلقت خطوات التنفيذ، وصدر قرار رئيس الوزراء بتخصيص قطعة ارض لبناء المستشفى فى منطقة غرب العريش.

وأضاف أنه بعد صدور قرار التخصيص للأرض، يجرى حاليا عمل دراسات الجدوى وإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنفيذ بتنسيق مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة شمال سيناء، ويتم تلقى التبرعات تحت رقابة مديرية التضامن بشمال سيناء، بعد صدور قرار من وزيرة التضامن بإضفاء صفة النفع العام على مؤسسة حياة القائمة على المشروع والترخيص لها بجمع المال لحساب إنشاء المستشفى الخيرى.

وقال "إسلام عروج" الأمين العام لمؤسسة حياة، إن حلم إنشاء مستشفى للأورام بسيناء بدأ فى يناير 2015 وفور طرح الفكرة لاقت ترحيبا رسميا، وتكاتف مجتمعى حولها حيث قدم أهالى مساحات من الأراضى أبدى أصاحبها رغبتنهم فى التبرع بها لإنشاء المستشفى، وغالبيتها فى منطقة غرب العريش، وتم اختيار الموقع المقرر حاليا بمنطقة سباق الهجن غرب العريش لإقامة المستشفى طبقا للمعايير البيئية المناسبة، ومنحت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى إضفاء صفة النفع العام على مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية القائمة على المشروع، وصدر قرار وزيرة التضامن الاجتماعى تحت رقم 488 بتاريخ 9 نوفمبر 2016، وتخصيص قطعة أرض أملاك الدولة الخاصة على مساحة 30000 م لبناء المستشفى ويحمل القرار رقم 2725 لسنة 2017، ومكان الموقع مدخل سباق الهجن، مدينة العريش.























