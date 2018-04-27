صور.. حملة لإزالة المقاهى وعربات الكارو وفاترينات البائعين فى أرمنت بالأقصر

صور.. حملة لإزالة المقاهى وعربات الكارو وفاترينات البائعين فى أرمنت بالأقصرالجمعة، 27 أبريل 2018 11:02 ص
جانب من حملة الاشغالات بمدينة ارمنت
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قاد العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات على الطريق السريع داخل المركز، وذلك فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على الطرق السريعة فى جميع مراكز ومدن المحافظة.
وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 2 قهوة على الطريق السريع، وكذا التحفظ على 5 فاترينة ، وعدد 1 عربة كارو، وعدد 2 عربة فول وكل ذلك بدون تراخيص،وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمخالفات.
جانب من حملة الاشغالات بمدينة ارمنت
جانب من حملة الاشغالات بمدينة ارمنت
جانب من حملة الاشغالات بمدينة ارمنت
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