صور.. بشار الأسد وزوجته يزوران مدرسة بنات الشهداء فى المزة بدمشق

صور.. بشار الأسد وزوجته يزوران مدرسة بنات الشهداء فى المزة بدمشقالجمعة، 27 أبريل 2018 04:24 م
بشار الأسد وزوجته
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زار الرئيس السورى بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، اليوم الجمعة، مدرسة بنات الشهداء فى المزة بالعاصمة السورية دمشق.
ونشرت رئاسة الجمهورية السورية صورا للرئيس السورى بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، مؤكدا أن الزيارة تأتى ضمن الرعاية المستمرة لتفاصيل حياتهم بجوانبها كافة.
وأكدت رئاسة الجمهورية السورية أن الأسد وزوجته سيحضرون جزءاً من بروفات العرض المسرحى الذى سيقدمه أبناء وبنات الشهداء - طلاب وطالبات المدرسة فى عيد الشهداء المقبل.
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