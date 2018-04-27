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صور.. بشار الأسد وزوجته يزوران مدرسة بنات الشهداء فى المزة بدمشق

الجمعة، 27 أبريل 2018 04:24 م
صور.. بشار الأسد وزوجته يزوران مدرسة بنات الشهداء فى المزة بدمشق بشار الأسد وزوجته


كتب - أحمد جمعة
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زار الرئيس السورى بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، اليوم الجمعة، مدرسة بنات الشهداء فى المزة بالعاصمة السورية دمشق.

 

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ونشرت رئاسة الجمهورية السورية صورا للرئيس السورى بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، مؤكدا أن الزيارة تأتى ضمن الرعاية المستمرة لتفاصيل حياتهم بجوانبها كافة.

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وأكدت رئاسة الجمهورية السورية أن الأسد وزوجته سيحضرون جزءاً من بروفات العرض المسرحى الذى سيقدمه أبناء وبنات الشهداء - طلاب وطالبات المدرسة فى عيد الشهداء المقبل.

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