سفير لبنان: مشاركة الجالية اللبنانية فى مصر بالانتخابات النيابية "متدنية"







كتب مصطفى عنبر

وصف السفير على حلبى، سفير لبنان فى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، الانتخابات النيابية اللبنانية التى تجرى اليوم بـ 6 دول عربية منها مصر، بـ"التاريخية" وذلك رغم تدنى حجم المشاركة.

وأوضح السفير "حلبى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لأول مرة فى تاريخ لبنان يتاح للمواطن البنانى المقيم فى الخارج ، والذى لا يستطيع الذهاب إلى لبنان، أن ينتخب ويمارس حقه الانتخابى.

وشدد على أن هذا دليل على الديمقراطية وتكريس الحقوق الادستورية للمواطنين، لافتا إلى أن العالم كله سعيد بتمكن لبنان من ممارسة هذا الحق.

وعن حجم المشاركة فى الانتخابات، أكد السفير، أن حجم المشاركة متدنى مثل كل الدول التى أجريت فيها الانتخابات البرلمانية اللبنانية، وهذا يرجع لسببين الأول أن البعض يعتقد إن إجراء الانتخابات بالخارج سيواجه عوائق لذا لم يسجل كثير من الناخبون فى كشوف الانتخابات.

أما السبب الثانى فهو قرب المسافة بين لبنان ومصر، لافتا إلى أن كثير من اللبنانيين يفضلون خوض العملية الانتخابية فى بلادهم وسط ذويهم وفى قراهم ومدنهم.

ووصف المواطن اللبنانى بأنه "مسيس" بطبيعة الحال ويختار مرشحه بناء على قناعاته وهذا يتضح من الحملات الانتخابية المنتشرة بلبنان والتى تدل على وجود حراك سياسى تزامنا مع الانتخابات.

وتوقع السفير "الحلبى" ارتفاع حجم المشاركة فى الانتخابات النيابية التى ستجرى فى لبنان فى 6 مايو المقبل.