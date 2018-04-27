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الجمعة، 27 أبريل 2018 02:48 م
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زراعة أسيوط: توريد 18 ألف طن قمح للشون والصوامع.. وحصاد 93 ألف فدان

الجمعة، 27 أبريل 2018 02:28 م
زراعة أسيوط: توريد 18 ألف طن قمح للشون والصوامع.. وحصاد 93 ألف فدان توريد قمح -أرشيفية


أسيوط ـ محمود عجمى
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قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم البدء فى حصاد القمح وبلغت نسبة التوريد حتى أمس الخميس، حوالى 93 ألف و878 فدان من إجمالى 239 ألف و105 فدان على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، لـ"اليوم السابع": إن التنسيق بين مديرية التموين والزراعة لمتابعة استقبال الأقماح الموردة من المزارعين خلال موسم الحصاد عن طريق اللجان التي تم تشكليها والتي تقوم بتحديد نقاء وجودة القمح المورد إلى الشون والصوامع والمطاحن؛ كما تقوم اللجان بالمرور علي الشون والصوامع للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المحصول وفقا للاشتراطات الفنية.

وأشار "سرور" إلى توريد 6866 طن و27 كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى توريد 6428 طن و961 كيلو قمح للبنك الزراعي المصرى، و5168 طن و141 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع مشيرا إلى أن إجمالى ما تم توريده 18464 طن و129 كيلو بينما ما تم توريد في نفس التوقيت من العام الماضي 1243 طن و804 كيلو.

 


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