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الجمعة، 27 أبريل 2018 02:47 م
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خطيب بنى سويف عن "محمد صلاح": جعل الغرب يحبون الإسلام بأخلاقه

الجمعة، 27 أبريل 2018 02:41 م
خطيب بنى سويف عن "محمد صلاح": جعل الغرب يحبون الإسلام بأخلاقه محمد صلاح


بنى سويف - أيمن لطفى
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أكد الشيخ أحمد عبدالعال إمام وخطيب مسجد "عمر بن عبدالعزيز" بمدينة بنى سويف، على أن الله يسخر من عباده من ينقل صورة إيجابية عن الإسلام بعدما شوهتها جماعات متطرفة لا تعلم شيئا عن الدين، ضاربا المثل باللاعب محمد صلاح، الذى التف حوله وأجمع عليه الغرب لتدينه وأخلاقه الرفيعة، أصبح مبلغا عن أخلاق الإسلام وجماعات باللحى شوهت الصورة .

 

وأضاف عبد العال قائلا، إن تغيير القبلة تعد استجابة لأمنية النبى صلى الله عليه وسلم، عندما رآه المولى عز وجل يقلب وجه النبى فى السماء، وابتلى الله الناس بتحول القبلة مثلما ابتلى الخلق منذ أيام قليلة بنزول المطر، فمنهم من رضى ودعا وقام وساعد الناس، وأماط أذى الطريق فكان مصلحا، ومنهم من سخط ومنهم المتشفون اللاعنون، وآخرون أفسدوا وردموا فسادهم فى الأرض ففضحهم الله بالمطر .

 

وتابع عبدالعال قائلا : "كان تقلب وجه النبى فى السماء وبعد كل ابتلاء لامعا خالصا لله مقبولا عنده، والمصطفى صلى الله عليه وسلم، أشد الناس ابتلاء واختبارا فكانت مكافأته قول الله تعالى "فلنولينك قبلة ترضاها"، وكذلك اختبر الله أمته فى القبلة، فكافأهم بالوسطية مصداقا لقوله تعالى فى القرآن الكريم " وكذلك جعلناكم أمة وسطا ".

 


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