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خادم الحرمين والرئيس الكولومبى يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائية

الجمعة، 27 أبريل 2018 11:43 م
خادم الحرمين والرئيس الكولومبى يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائية الملك سلمان عاهل السعودية


(أ ش أ)
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بحث خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى اتصال هاتفى اليوم مع رئيس جمهورية كولومبيا خوان مانويل سانتوس أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتصال تطرق أيضا إلى بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

 


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