خادم الحرمين والرئيس الكولومبى يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائية

خادم الحرمين والرئيس الكولومبى يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائيةالجمعة، 27 أبريل 2018 11:43 م
الملك سلمان عاهل السعودية
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بحث خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى اتصال هاتفى اليوم مع رئيس جمهورية كولومبيا خوان مانويل سانتوس أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتصال تطرق أيضا إلى بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
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