حريق محدود بجرار أحد قطارات أبى قير دون حدوث أى إصابات

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه تلقى بلاغ من غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة، عن حدوث حريق بأحد جرارات قطار أبى قير بمحطة الظاهرية، وعلى الفور تم تكليف كافة الجهات المعنية بالتوجه لموقع الحادث، والذى تبين أنه حريق محدود جدا، وتم السيطرة عليه فى الحال دون إصابات.

وتنوه المحافظة على الجميع أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أية بيانات إعلامية رسمية من المسئولين وإبلاغ المواطنين وكافة وسائل الإعلام، كما تناشد المواطنين بعدم الانصياع وراء الشائعات أو أية أخبار كاذبة، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية فى حين وجود أى بلاغات أخرى.