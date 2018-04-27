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الجمعة، 27 أبريل 2018 10:02 م
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حريق محدود بجرار أحد قطارات أبى قير دون حدوث أى إصابات

الجمعة، 27 أبريل 2018 08:37 م
حريق محدود بجرار أحد قطارات أبى قير دون حدوث أى إصابات حريق جرار - أرشيفية


الإسكندرية جاكلين منير
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قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه تلقى بلاغ من غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة، عن حدوث حريق بأحد جرارات قطار أبى قير بمحطة الظاهرية، وعلى الفور تم تكليف كافة الجهات المعنية بالتوجه لموقع الحادث، والذى تبين أنه حريق محدود جدا، وتم السيطرة عليه فى الحال دون إصابات. 
 
وتنوه المحافظة على الجميع أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أية بيانات إعلامية رسمية من المسئولين وإبلاغ المواطنين وكافة وسائل الإعلام، كما تناشد المواطنين بعدم الانصياع وراء الشائعات أو أية أخبار كاذبة، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية فى حين وجود أى بلاغات أخرى.

 


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