حرث 5 أفدنه أرز مخالفة للدورة الزراعية بالدقهلية

حرث 5 أفدنه أرز مخالفة للدورة الزراعية بالدقهليةالجمعة، 27 أبريل 2018 09:59 م
أرز - أرشيفية
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قامت لجنة بإشراف منال عطية الغندور رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، و إبراهيم السعيد مساعد رئيس، و إبراهيم الطنطاوى مساعد رئيس المركز، ومسئولى الإدارة الزراعية بالمركز، بحرث ورش مساحة خمسة افدنة مزروعة بالارز بالمخالفة بقرية غزالة والحجايزة التابعة لدائرة المركز.
وذلك فى إطار التصدى للأراضى المخالفة فى زراعة محصول الأرز للدورة الزراعية الحالية، ومنعهم من زراعة الأرز، والالتزام بالمحصول الموجود بالخطة الزراعية، وذلك تنفيذا لتعليمات وقرارت وزير الزراعة.
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