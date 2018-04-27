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ثقافة الغربية تستعد لتقديم عروض نوادى وشرائح المسرح لهذا العام

الجمعة، 27 أبريل 2018 05:00 ص
ثقافة الغربية تستعد لتقديم عروض نوادى وشرائح المسرح لهذا العام عروض قصور الثقافه-ارشيفية


الغربية - مصطفى عادل
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تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الغربية لتقديم ملحمة مسرحية ضمن عروض نوادى المسرح والشرائح المسرحية لهذا العام، حيث تقدم 3 عروض شرائح مسرح بطنطا والمحلة، وتقدم فرقة قصر ثقافة المحلة المسرحية العرض المسرحى "مشعلو الحرائق" إخراج محمد عباس بداية من 28 من أبريل الجارى على أن تستمر العروض على مدار 10 أيام على مسرح قصر ثقافة المحلة الكبرى.

 بينما يقدم قصر ثقافة غزل المحلة عرض بعنوان "حالة طوارئ" للمخرج سيد فجل على مسرح المرافق بشركة الغزل والنسيج بالمحلة.

كما تستعد أيضا ثقافة الغربية لتقديم 10 عروض ضمن نوادى المسرح لهذا العام فى الفترة من 1 حتى 5 من مايو المقبل، حيث يقدم كل من قصر ثقافة المحلة 5 عروض بعنوان قعدة عرب للمخرج حسين راشد، مسافر ليل إخراج وليد لطفى، مذكرة المفتش جيفارا، بينما يقدم قصر ثقافة غزل المحلة 3 عروض بعنوان " صلاة الملائكة " إخراج هانى يسرى، " فى انتظار جودو " للمخرج محمد الشربينى، " الساقطون " إخراج بسمة أشرف، ويقدم كل من قصر ثقافة طنطا وبيت ثقافة زفتى عرض واحد ضمن عروض نوادى المسرح بحضور لجان مشاهدة وتقيم للعروض.

 


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