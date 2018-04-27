تنفيذ أعمال رصف وإزالة تعديات في كفر سعد وفارسكور بدمياط







دمياط-معتز الشربينى

استكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد أعمال الرصف بالإسفلت فى شارع ناصر بمدينة كفر سعد تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بإزالة حالة تعد في المهد على أرض زراعية بمساحة 150 مترا بقرية الناصرية مركز فارسكور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفى رأس البر برئاسة مجدى خاطر بالبدء فى أعمال صيانة وتجديد ماكيتات لأهم معالم المدينة تمهيدا لوضعها على ضفاف نهر النيل، في إطار الاهتمام بالمظهر العام والتنسيق الحضارى لمدن المحافظة.