تمشيط 10 مزارع فى حملة أمنية بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة، تحت إشراف اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرئاسة العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائي ضمت ضباط الإدارة ووحدة مباحث المركز مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى.

أسفرت الحملة عن فحص 10 مزارع بمدق الوهيبي دائرة مركز السادات، وفحص 59 شخصا جنائيا تبين أنهم غير مطلوبين، وفحص 12 شخصا سياسيا تبين أنهم غير مطلوبين.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 36 شقة مفروشة و115 شخص جنائي من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط 7 ) قضية إشغالات المقاهي، و6 قضية مخالفة المحال العامة، و 1 قضية بائع متجول، و 1 قضية إحداث ضوضاء بدائرة قسم شبين الكوم .

وفى نفس السياق، شنت المديرية حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية .

أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، و 31 قرار تعدي على منافع الري، و قرارين تعدى على منافع الصرف، و5 قرارات تعدي على منافع السكة الحديد، قرار تعدى على منافع الطرق بإجمالى 1 فدان و 1 قيراط بمساحة 4497 متر تقريباً، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تحرير 23 قرار وحدة محلية، و 16 حكم قضائي .