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الجمعة، 27 أبريل 2018 02:49 م
خالد صلاح
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تعرف على أسعار إردب القمح خلال موسم التوريد

الجمعة، 27 أبريل 2018 01:49 م
تعرف على أسعار إردب القمح خلال موسم التوريد قمح - أرشيفية


أسوان – عبد الله صلاح
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وصلت كميات القمح التى تم توريدها لمطاحن أسوان، حتى اليوم، نحو 10859 طناً و240 كيلو، وهى ما توازى 72394 إردباً و587 كيلو.
 
وكشفت مديرية الزراعة بأسوان، لـ"اليوم السابع"، عن أسعار توريد القمح هذا العام، والتى يتم صرفها للمزارعين بعد يومين أو ثلاثة على الأكثر للمزارع صاحب المحصول، ويتم خلال هذه الأيام حساب درجة النقاوة، بعكس المواسم الماضية التى كان يصرف للمزارع فى نهاية موسم الحصاد والتوريد.
 
سعر إردب القمح الذى بلغت درجة نقاوته 23,5 قيراط = 600 جنيهاً.
 
سعر إردب القمح الذى بلغت درجة نقاوته 23 قيراطاً = 585 جنيهاً.
 
سعر إردب القمح الذى بلغت درجة نقاوته 22,5 قيراطاً = 570 جنيهاً.
 

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